Donderdag komen de Italianen: geen maatregelen tegen coronavirus Sabine Van Damme

24 februari 2020

11u35 18 Gent Nee, de Gentenaars zullen donderdag niet naast de UEFA-wedstrijd KAA Gent – AS Roma kunnen kijken. Er worden 1.300 fans van de Italiaanse voetbalploeg verwacht. “Voor het eerst hebben we met een tegenstander afspraken kunnen maken over het vervoer naar het stadion, al gaan wij dat wel beter doen dan in Rome gebeurde”, zegt Dirk Piens. Voorlopig zijn er overigens geen corona maatregelen.

De politie en KAA Gent hebben samen het draaiboek voor de match van donderdag opgesteld. “We verwachten ongeveer 1.300 supporters van AS Roma”, zegt Dirk Piens, veiligheidscoördinator van de Gentse club. Voor hen voorzien we een verzamelplaats op de Korenmarkt. In het centrum zullen drie lichtkranten opgesteld worden – aan het stadion ook twee, trouwens – waarop ook in het Italiaans veiligheidsvoorschriften zullen staan.”

De match start om 18.55 uur. De supporters van Roma zullen allemaal met de tram van de Korenmarkt naar de Ghelamco Arena worden gebracht. “Voor het eerst zijn we erin geslaagd om daarover afspraken tussen beide clubs”, zegt Piens. “We hebben de tickets verkocht aan 38 euro, in plaats van aan 35 euro. Met die drie euro extra voorzien we gratis vervoer van de stad naar het stadion, én terug. In Gent zijn we erin geslaagd afspraken te maken met De Lijn. Er zullen drie extra albatrostrams worden ingelegd, elk met een capaciteit van 300 mensen, specifiek voor Roma-supporters. Zij zullen worden afgezet aan de halte voor het UZ, om geen overlast te veroorzaken op de ziekenhuiscampus zelf. Die laatste kilometer kunnen de supporters dan onder begeleiding naar het stadion wandelen. Na de match gebeurt het omgekeerde.”

De supporters zullen worden afgezet aan de halte voor het UZ, om geen overlast te veroorzaken op de ziekenhuiscampus zelf Dirk Piens, veiligheidscoördinator van KAA Gent

Vorige donderdag in Rome was het busvervoer van Piazzale Napoleone – waar het Gentse verzamelpunt lag – naar het stadion erbarmelijk: veel te weinig bussen voor veel te veel volk. Supporters hadden meer dan terechte klachten. In Gent zullen de Italianen dus beter ontvangen worden. De Gentenaars worden overigens verondersteld om donderdag op hun gewone manier naar het stadion te gaan. Geen gratis tram voor hen, dus.

Fouilleren

In Rome werden de Gentenaars ook overdreven strikt gecontroleerd voor ze het stadion binnen mochten. Ze werden vier keer gefouilleerd en moesten zelfs hun schoenen uitdoen. De Italianen mogen hier hetzelfde verwachten. “Niet als ‘pay back’, wel omdat die supporters dat zo gewoon zijn”, zegt Piens. “Ze zouden raar opkijken mochten we het niet doen. Dus is er een speciale opstelling gemaakt om hen te fouilleren en zullen ook de honden aanwezig zijn om vuurwerk op te sporen.”

Corona?

En dan blijven er nog vragen rond het coronavirus, dat Italië nu hard treft. “Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat we daar problemen moeten verwachten”, zegt Piens. “De meeste besmettingen zijn vastgesteld in Noord-Italië, niet in Rome. Bovendien werden ook wij vorige week al gecontroleerd op de luchthaven. Van op afstand werd de temperatuur van de passagiers gemeten.”

De spelers van AS Roma komen pas woensdag naar Gent, en vertrekken onmiddellijk na de match weer naar Rome.