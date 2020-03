Don Bosco Zwijnaarde vraagt leerlingen om hartje te lopen, wandelen of fietsen Jill Dhondt

31 maart 2020

10u21 0 Gent De leerlingen van Don Bosco Zwijnaarde krijgen deze week allemaal dezelfde opdracht van hun LO-leerkracht: loop een route in de vorm van een hartje.

De leerlingen mogen hun parcours ook afleggen door te wandelen of te fietsen, zolang hun parcours van bovenaf lijkt op een hartje. Leerkrachten mogen ook meedoen, als ze even uit hun kot willen komen, om de benen te strekken. De actie is erop gericht om de leerlingen fit te houden nu ze massaal thuis zitten, maar vooral om de zorgverleners een hart onder de riem te steken.