Don Bosco Sint-Denijs-Westrem opent plekje voor internationale leerlingen Yannick De Spiegeleir

14 oktober 2019

17u08 0 Gent Op het midden van de speelplaats van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem opende de school een ‘International Office’ om haar internationaal karakter in de kijker te zetten.

“Na een peiling bleek dat de roots van de leerlingen in 78 verschillende landen liggen. Ze komen uit alle windrichtingen: van Nepal tot Jamaica, van Chili tot Noorwegen. De hele wereld komt samen in onze school”, zegt Wouter Ghijs. “Een vaststelling die uitdaagt om veel aandacht te geven aan wereldburgerschapseducatie. Dit schooljaar wordt dit concreet gemaakt doorheen buitenlandse stages in het kader van Erasmus+ en de ontvangst van AFS-studenten.”

Bovendien ontving Don Bosco Sint-Denijs-Westrem op zaterdag 5 oktober de Youth In Action Award van VIA Don Bosco. “Een prijs die ons de kans biedt om met een groep leerlingen een inleefreis naar Tanzania te maken. Om de blik op de wereld in de kijker te zetten, bouwden onze leerlingen een international office op de speelplaats. Het wordt een plek van waaruit internationale stages zullen gecoördineerd worden, een ontmoetingsplaats met buitenlandse studenten en een ruimte waarin initiatieven rond wereldburgerschap zullen gelanceerd worden”, klinkt het.