Don Bosco Sint-Denijs maakt beschermkappen voor Gentse ziekenhuizen Jill Dhondt

25 maart 2020

15u28 6 Gent Tien leerkrachten van Don Bosco Sint-Denijs maakten op twee dagen tijd 1600 beschermkappen, bestemd voor het Sint-Lucas ziekenhuis. Met de gelaatsschermen kunnen zorgverleners hun ogen, neus en mondmaskers beter beschermen tegen direct vuil.

De eerste technische school die beschermkappen begon te maken was het VTI in Deinze. De vraag van ziekenhuizen en rusthuizen was echter zodanig groot, dat zij een oproep deden aan andere scholen uit het Gentse om mee op de kar te springen. “Af en toe zijn we concurrenten van elkaar, maar het merendeel van de tijd zijn we collega’s”, zegt Mario Standaert, technisch directeur van Don Bosco Sint-Denijs. “Het VTI heeft meteen alle informatie doorgestuurd naar alle scholen van Oost-Vlaanderen. Zo wisten wij welke materialen we moesten gebruiken, en waar we die konden vinden. Wij gaven die kennis op ons beurt terug door aan andere scholen.”

Zolang de voorraad strekt

De leerkrachten zijn gisteren begonnen met de productie van 1600 beschermkappen, en rondden dat proces vandaag af. “Nu is de voorraad folie waarmee we werkten op. Het gaat om oude montagevellen uit de grafische sector, die al tientallen jaren niet meer gebruikt worden. Voor de beschermkappen kunnen we geen ander materiaal gebruiken. Bovendien willen we geen wekenlang produceren, met het oog op besmettingsgevaar. We respecteren de afstand in onze technische lokale, en sommigen werken van thuis, maar we werken toch nog steeds samen in dezelfde ruimte.”

De beschermkappen die Don Bosco Sint-Denijs maakte werden overgebracht naar het AZ Sint-Lucas. Dat ziekenhuis zal functioneren als centraal depot en ook andere Gentse klinieken bedelen. De school hoefde dus niet zelf de keuze te maken aan wie ze de gelaatsschermen zouden uitdelen.