Don Bosco organiseert toneelvoorstelling voor, door en over jongeren Jill Dhondt

11 februari 2020

08u49 0 Gent De voorstelling Tien voor Eén werd voor, door en over jongeren gemaakt. Het stuk wil geen enkel thema uit de weg gaan, en de winst schenken aan Rode Neuzen Dag.

Brel Carton, een leerling uit het zesde jaar, had een idee. Hij wou een toneelstuk opvoeren ten voordele van Rode Neuzen Dag. Samen met andere leerlingen, leerkrachten en opvoeders vroeg hij aan Maarten Moens om een stuk te schrijven en aan Cyriel Pauly om het te regisseren. Beiden waagden de sprong in het duister. Een verhaallijn ontpopte zich: Rolf worstelt met een boordevol hoofd en een zorgeloze moeder.

Het stuk waar maanden aan gezwoegd werd is te zien op 12, 13 en 14 februari in het Don Boscocollege in Sint-Denijs. Leerlingen van alle komaf, en alle richtingen, beloven zich zonder schaamte over te geven aan hun rol.

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1025, Sint-Denijs-Westrem. Meer info op www.tienvooreen.be