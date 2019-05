Domein Slotendries opnieuw decor voor Gentse Zomer: meer activiteiten voor kinderen Yannick De Spiegeleir

31 mei 2019

17u17 11 Gent Op vrijdag 7 juni start een nieuwe editie van de Gentse Zomer op het domein van kasteel Slotendries in Oostakker. “Dit jaar pakken we uit met een uitgebreider aanbod voor kinderen en een ruim aanbod aan activiteiten”, zegt Nicolas Verbrugge.

Het prachtig groen domein rond kasteel Slotendries in Oostakker wordt voor drie maanden opnieuw een ontmoetingsplaats voor jong en oud. “We hebben het aanbod voor kinderen verruimd. In samenwerking met ‘Captain Sport’ zal er, naast onze vaste speeltuigen en sportartikelen, nu ook een opblaasbaar speeldorp zijn”, verduidelijkt Verbrugge. “Dit jaar plannen we ook meer activiteiten. We organiseren onder andere een foodbike-evenement, een muscle- en caféracermeeting, stand-upcomedy, rommelmarkt, filmavond, mosselsouper, er komt eens goochelaar langs en er zijn vaak optredens.”

Zoals vorig jaar kan je op de Gentse Zomer ook terecht om gezellig te tafelen. “Naast ons vast restaurant met pasta’s, salades en burgers nodigen we ook externe partners uit. Dit varieert met onder andere noedels, ceviche, taco’s en vers roomijs”, zegt Verbrugge.

Meer info: http://www.gentsezomer.be/