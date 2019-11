Dolgedraaide ezel valt vrouw aan: eigenares komt zich persoonlijk excuseren bij slachtoffer Cedric Matthys

08 november 2019

15u30 0 Gent Rond 4.40 uur vrijdagochtend heeft een ezel een vrouw aangevallen aan de kerk van Desteldonk. Het slachtoffer, Natacha Devrieze, liep meerdere bijtwonden op. Ze werd afgevoerd naar de spoed. Het slachtoffer en de eigenares kwamen samen om de zaak uit te klaren.

Natacha Devrieze (40) was met haar scooter op weg naar haar werk toen ze plots een ezel in het midden van de weg zag staan. “Zoals elke ochtend reed ik rond 4.40 uur voorbij de kerk van Desteldonk”, zegt Devrieze. “De ezel keek me aan en ik vond het een gevaarlijke situatie. Hier wat verderop ligt de John F. Kennedylaan. Ik wou het niet geweten hebben dat het dier plots richting die drukke steenweg zou rennen en belde daarom de politie. Dat was het moment waarop de ezel agressief begon te worden. Hij beet eerst in mijn vinger, dan in mijn arm en uiteindelijk in mijn benen. Hij beet zich zelfs vast in mijn knie. Ik moest zijn kop van mij afrukken.”

Gekalmeerd met stok

Het slachtoffer probeerde weg te vluchten, maar de ezel liep achter haar. “Tijdens mijn vlucht viel ik tegen een geparkeerde wagen”, gaat Devrieze verder. “Het scherm van mijn gsm ging hierbij stuk. Ook stampte het dier tegen een auto. Ik ben beginnen te roepen zo luid als ik kon.”

Een aandachtige buurtbewoonster hoorde Devrieze. Ze zag de dolgedraaide ezel en snelde met een stok naar buiten. Ze kon het dier kalmeren, waarop het slachtoffer naar binnen liep in het huis van de buurtbewoonster. Devrieze werd daarna overgebracht naar de spoed met bijtwonden.

Oproep op Facebook

De politie kon achterhalen van wie de ezel was, maar mocht om privacyredenen de gegevens van de eigenares niet aan Devrieze geven. De dochter van het slachtoffer plaatse daarom zelf een oproep op Facebook. Dat bericht vond zijn weg in allerlei groepen. Zo ontmoetten beide partijen elkaar vrijdagmiddag op de plaats waar de feiten zich enkele uren eerder afspeelden. “Ik ben echt blij dat ik je eindelijk kan spreken”, zei de eigenares. “Ik ben al naar jou op zoek sinds zes uur deze ochtend. Ik zit enorm met je in en begrijp niet hoe dit is kunnen voorvallen. Onze ezel is normaal gezien echt een braaf dier.”

Vrijgelaten

Volgens de eigenares moet er vannacht iets gebeurd zijn. “Mijn ezel heeft al de hele voormiddag enorm veel stress”, zegt ze. “Ik heb zijn opgebroken halster teruggevonden in de weide, maar vond aan het hek nergens sporen van een ontsnapping. Misschien heeft iemand de ezel opgejaagd en vrijgelaten. De komende dagen breng ik hem alleszins bij familie. Hij moet hier even weg zodat hij opnieuw tot rust kan komen.”

Ook Natacha Devrieze was tevreden dat ze de eigenares eindelijk kon spreken. De twee schudden elkaar de hand en besloten om samen een koffietje te gaan drinken. Devrieze besliste wel om Desteldonkdorp even te vermijden op weg naar haar werk. Opnieuw in het donker langs deze plaats passeren ziet ze voorlopig niet zitten. Verder had het slachtoffer nog één advies: “Stop nooit voor een ezel”.