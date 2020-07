Doldwaze fratsen van Cirq geven Gentse Feesten hoog TikTok-gehalte: “Iedereen mag meedoen en je kan je zelfs laten betalen” Sabine Van Damme

10 juli 2020

16u58 0 Gent Geen Bata dit jaar in de Willem de Beersteeg, wel Chataclan op uw computerscherm. De creatieve breinen van Cirq brengen elke avond een wervelende show vol foute humor, zoals we van hen gewoon zijn. Iedereen mag van thuis uit meedoen. “Alles kan en mag, ons kanaal censureert geen bloot”, zegt opperzwanzer Xavier Cloet. “Alleen kinderen en dieren laten we niet toe.” Cirq gebruikt de technologie van Chaturbate, een platform dat voor sekswerkers is bedoeld.

Wat ze écht gaan doen weet je bij de bende van Cirq nooit vooraf, maar dat ze digitaal gaan dit jaar staat wel vast. Ze maken hun show ook zonder publiek. “Dat kregen we gewoon niet geregeld”, zegt Xavier. “Maar gelukkig is er internet, met dank aan het leger, de ruimtevaart en de porno-industrie. Zij hebben voor de digitale revolutie gezorgd. Dankzij hen hebben wij nu een kanaal waarop iedereen zijn ding kan doen, en de hele wereld kan meekijken.”

Studio’s op DOK

Zelf heeft Cirq een zevental ‘tv-studio’s’ gebouwd in een loods op DOK. Zo is er het kleinste café, maar even goed een dansstudio waar de kijker kan kiezen welk kostuum de acteur moet aantrekken en op welk nummer hij moet dansen, een conversation room waar er plaats is voor het betere gesprek, en nog een aantal ruimtes. Eentje ziet er zelfs uit als een martelkamer. “We hebben ook een kanaal met creampie, waar kijkers kunnen kiezen wat de mens die daar zit moet eten, en hoe. En we hebben een superbehaarde man die je tegen betaling bepaalde zones kan laten waxen. Kortom, alles is mogelijk, al dan niet tegen betaling. Elke avond tijdens de Gentse Feesten zorgen we zelf voor een live show tussen 20 en 21 uur, met Kevin Bellemans als presentator.”

“Maar eigenlijk is het de bedoeling dat iedereen meedoet. Wie een speciale act wil uitvoeren kan dat bij ons komen doen, of zelfs gewoon thuis. Je kan ook mensen laten betalen om je bepaalde dingen te laten doen. Dansen bijvoorbeeld. Of zingen. Of gelijk wat, als het maar niet met kinderen of dieren is. We hopen vurig op duizend acteurs en artiesten. Waarom zouden ze niet meedoen? Ze kunnen er geld mee verdienen!”

Streaming voor sekswerkers

Cirq gebruikt voor Chataclan de technologie van Chaturbate. Dat is een streamingservice die eigenlijk voor sekswerkers is bedoeld. “Maar het is niet verboden om er ook minder pikante dingen mee te doen hé, wat wij dus gaan doen. En het is niet omdat het niet pikant is, dat het niet spannend kan zijn”, grijnst Xavier.

Cirq startte vrijdag ook met een affichecampagne, omdat niemand anders dat doet dit jaar. Ze werken uiteraard met foute leuzes, zoals: Kan porno de cultuur redden? Of een affiche waarop fluohesjes en witte kousen – attributen die je de voorbije jaren nodig had om bij Bata binnen te mogen – doorstreept zijn, en alleen tissues bleven staan.

Doldwaas en komisch amusement dus, vanaf 17 juli op eigen risico op www.chataclan.be