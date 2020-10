Dokters, verplegers en andere medewerkers van UZ Gent spelen mee in toneelvoorstelling Jill Dhondt

07 oktober 2020

12u20 4 Gent Het personeel van het Universitair Ziekenhuis in Gent kan meer dan enkel zorg verlenen. Er zitten dokters tussen met een gouden stem en verplegers met een talent voor acteren. Het zou een zonde zijn om dat nooit met de wereld te delen, dus besloten enkele tientallen medewerkers om samen een toneelvoorstelling op poten zetten.

In het voorjaar van 2021 zal het grote publiek op een heel andere manier kunnen kennismaken met het Universitair Ziekenhuis van Gent. Een groep dokters, verplegers en andere medewerkers besloten om samen een toneelvoorstelling op poten te zetten met de hulp van een professionele regisseur en muzikanten. De zorgverleners zullen meewerken aan het scenario, de decors en de opnames, maar ook zelf zingen, acteren en dansen.

Basis voor hun voorstelling is het Griekse theaterstuk Antigone, dat ze in een modern jasje zullen steken. Hoe dat er precies zal uitzien, is nog niet geweten. Woordvoerder Karlien Wouter spreekt over een ‘theatraal en muzikaal parcours door het ziekenhuis’ maar wat dat exact betekent is nog onduidelijk. Meer informatie willen de makers van de voorstelling voorlopig nog niet vrijgeven. Ze zitten nog volop in de voorbereidende fase en de echte repetities beginnen pas in december.