DOK krijgt tweede leven: Democrazy organiseert coronavriendelijke concerten en zet lokaal talent in de kijker Jill Dhondt

12 augustus 2020

15u30 0 Gent De DOK-site in de Koopvaardijlaan werd vorig jaar gesloten, en gaat vanaf eind deze maand terug even open voor een reeks coronaproof concerten van Democracy. Tussen 28 augustus en 4 oktober organiseert de Gentse concertorganisatie dertien concerten onder de luifel, met lokaal talent in de kijker.

“Omdat deze zomer geen gewone zomer is, doen we graag iets onverwacht”, kondigt de organisatie aan op Facebook. De afgelopen negen jaar organiseerde Democrazy concerten onder de luifel van DOK, maar dan ging de site dicht. “We waren niet van plan om nog concerten te organiseren op DOK, maar door de gekke zomer besloten we om dat toch nog een keer te doen”, zegt Eric Smout van Democrazy. “We willen er concerten organiseren voor tweehonderd personen, het maximum aantal toegestaan door de overheid. Geen enkele zaal in Gent is groot genoeg om dat aantal te zetten met de nodige afstandsregels, maar op de site van DOK kan het wel.”

Zo komt het dat DOK een tweede leven krijgt, hoewel de site er niet zal uitzien als ervoor. Geen voortuin, geen kantine, geen strand, maar wel een groot podium onder de hallen waar toeschouwers met een bubbel van maximum vier personen naar lokaal talent kunnen kijken. Op de planning staan vaste waarden zoals Fifty Foot Combo, Manngold en School is Cool, maar ook nieuw talent waaronder Ikraan, Glints, Chibi Ichigo, Meyy, Naima Joris, Roos Denayer, High Hi en Jaguar Jaguar. “Voorgaande jaren brachten we een mix van Belgisch en internationale bands naar DOK. Doordat groepen momenteel niet touren, en we genoeg talent in eigen land hebben, kozen we voor een lokale programmatie.”

Tickets zijn te koop vanaf vrijdag via de website van Democrazy.