DOK houdt grote uitverkoop: “Met opbrengst boek maken over tijdelijke invulling” Yannick De Spiegeleir

02 november 2019

16u49 0 Gent Deze zomer viel na tien jaar het doek over DOK: de tijdelijke invulling van een groot terrein in de oude haven van Gent. Vrijwillige ‘Veilingmeesters’ verkochten zaterdagochtend het meubilair en decorstukken van de unieke ontmoetingsplek.

Gratis speelhuisjes, een zonneluifel voor 150 euro of een oude, sfeervolle bus die niet meer rijdt voor 500 euro. Het is een greep uit het aanbod van de originele spullen die je zaterdag op de kop kon tikken op het terrein aan de splitsing van de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan.

Ook de strandstoelen waarop duizenden bezoekers van DOK genoten van een film, een concert of een drankje met vrienden blijken enorm in trek. “Die zijn helaas jammer genoeg allemaal de deur uit”, moet ‘veilingmeester’ Yoni Dooms een koopjesjager teleurstellen. “Maar kijk gerust nog eens in ons aanbod, we hebben nog genoeg andere dingen waar je in kan liggen en relaxen.”

Thomas De Ben is de trotse nieuwe eigenaar van een lichtbak van de vroegere bar van DOK. “Ik zit sinds kort op een nieuwe werkplek en was nog op zoek naar een blikvanger omdat ik zelf vrijwilliger ben bij CirQ (medestichter van DOK, red.) wist ik dat ik hier vandaag wel mijn gading zou vinden. Ik heb er slechts 50 euro voor moeten betalen. Als je dit nieuw koopt betaal je al snel een veelvoud.”

Ook heel wat scholen en andere tijdelijke invullingen kwamen ‘shoppen’ bij DOK. “Heel wat zaken hebben we ook gratis weggegeven”, zegt DOK-coördinator Liesbeth Vlerick. “Zo hebben we onze planten geschonken aan de Meubelfabriek (een nieuwe tijdelijke invulling in de Brugse Poort, red.).” De vzw achter DOK wordt over enkele maanden ontbonden. “DOK houdt op te bestaan, maar met de opbrengst van deze veilig gaan we wel bekijken of we een boek kunnen maken over de afgelopen tien jaar. Het besef dat het écht gedaan is zal pas volgende zomer komen als er geen nieuw seizoen van DOK start.” De oude havengebouwen verdwijnen wellicht eind volgend jaar onder de sloophamer. In de plaats komt er een nieuwe wijk.

Wie zelf graag nog een herinnering aan DOK wil houden, kan online nog snuisteren in het aanbod. “We zoeken onder meer nog een nieuwe eigenaar voor onze ‘Petteflet’: drie containers die op elkaar gestapeld zijn. Ideaal voor avonturiers”, zegt Yoshi. “De voormalige eigenaars zijn kunstenaars die er drie jaar in woonden.” De Petteflet heeft een prijskaartje van 500 euro.

Meer info op de pagina van vzw Dok op 2dehands.be.