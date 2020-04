Doek valt definitief over Van Eyck-tentoonstelling

Erik De Troyer

21 april 2020

21u41 0 Gent Er komt zeker geen verlenging van de Van Eyck-tentoonstelling. Die expo had moeten lopen tot 30 april maar door de coronacrisis moesten de deuren van de prestigieuze tentoonstelling onherroepelijk dicht. “Het bruikleen van de kunstwerken kan niet verlengd worden”, zegt schepen Sami Souguir (Open VLD).

De tentoonstelling was een huzarenstukje. Tal van internationale topstukken kwamen van over de hele wereld naar Gent. Die werken in bruikleen krijgen vergde vier jaar voorbereiding. Maar dergelijke topstukken gaan gepaard met strenge voorwaarden. Voor elk kunstwerk werden klimatologische eisen gesteld waaraan het MSK moest voldoen. De kunstwerken mogen zelf maar een beperkt aantal uren belicht worden. “Zo’n beperkingen zijn voor deze uitzonderlijke kunstwerken die deel uitmaken van het wereldpatrimonium niet onderhandelbaar en dus is een verlenging van de tentoonstelling onmogelijk”, zegt Souguir.

“Op het moment dat we de tentoonstelling, noodgedwongen, vroegtijdig hebben moeten beëindigen waren in totaal meer dan 273.000 tickets verkocht, waarvan bijna 129.000 bezoekers de tentoonstelling ook effectief bezochten. Ruim 144.000 tickethouders hebben de tentoonstelling dus niet kunnen bezoeken.”

De coronacrisis zou geen financiële gevolgen mogen hebben voor het MSK of de stad. Er werd namelijk een annulatieverzekering afgesloten, waarin een pandemie is opgenomen als geldige reden om te annuleren.

“We zijn dan ook al een tijdje in overleg met de verzekeraar, en de schade-expert die als tussenpersoon in dit dossier werd aangesteld”, zegt Souguir. “Afgelopen donderdag, na de bekendmaking van de verlenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad, werd duidelijk dat de tentoonstelling niet kon heropenen. Vrijdag hebben we een overzicht van de terug te betalen tickets en andere kosten aan de verzekeraar bezorgd.”

Die verzekeraar wil intussen een tegenexpertise laten uitvoeren om na te gaan of de tentoonstelling toch niet verlengd zou kunnen worden.

“Wat de tickethouders betreft moeten wij wettelijk gezien het ticket terugbetalen aan de oorspronkelijke prijs. Dat is ook onze bedoeling”, zegt Souguir. “Niemand heeft er mijns inziens baat bij dat dit zou uitmonden in een juridisch dispuut met de verzekeraar. Zodra er meer duidelijkheid is, zal het museum al wie een ticket kocht persoonlijk op de hoogte brengen.”