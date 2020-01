Doek valt definitief over Ghent in Motion: inboedel verkocht Erik De Troyer

23 januari 2020

16u26 13 Gent Het doek lijkt nu wel definitief gevallen over Ghent in Motion. De NV achter het Gentse filmproject is failliet verklaard en de hele inboedel van het multimediaproject in de Hoogpoort is verkocht via een onlineveiling.

Ghent in Motion staat bekend om de vele bombastische dronefilmpjes over Gent. Het project begon met een aantal onlinefilmpjes en werd al snel een fenomeen. In de zomer van 2019 opende in een kelder in de Hoogpoort een project waarmee Ghent in Motion een vaste stek in de binnenstad kreeg. Het doel was om massaal toeristen te lokken. Een ticket kostte 10 euro. De kijklustigen bleven echter weg en het bedrijf achter Ghent in Motion raakte in geldnood. Tien Gentse ondernemers hadden er elk al minstens 10.000 euro in gestopt. Het bedrijf deed nog een poging om nieuw geld te ronselen maar de investeerders weigerden. De NV Where You From ging failliet.

Er werd nog een tijd gegoocheld met een mogelijke overnemer maar die lijkt er vandaag niet te zijn. Alle projectoren, lichtarmaturen en zelfs banken zijn inmiddels verkocht om de schuldeisers terug te betalen. De hele veiling bracht zo’n 15.000 euro op. Het ziet er dus naar uit dat de investeerders maar een fractie van hun geld zullen terug zien. Het pand staat sinds 9 januari leeg.