Dodelijke steekpartij in sociale woontoren: “Rechtstreeks gevolg van hoe er naar sociale woningbouw gekeken wordt” JDG en WSG

14 juni 2019

11u32 196 Gent Een banale ruzie in de sociale woontoren Saturnus in de Kikvorsstraat in Gent is vrijdagochtend ontaard in een steekpartij waarbij A.K. (43) het leven liet. De dader, een twintiger, is ’s middags opgepakt nadat hij zich bij zijn moeder wilde verschansen. “Vroeger waren hier ook vechtpartijen, maar tegenwoordig wordt er vaker een mes getrokken.”

De hulpdiensten werden rond 8 uur opgeroepen naar het appartementsgebouw dat beheerd wordt door huisvestingsmaatschappij WoninGent. Ze troffen een zwaargewonde man aan en probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Slachtoffer A.K. kwam ter plaatse om het leven. Het parket Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse met een onderzoeksrechter, een wetsgeneesheer, het labo en het afstappingsteam van de Federale Gerechtelijke Politie. Het onderzoek naar de gebeurtenissen loopt nog volop.

Kwetsbare huurders

Het slachtoffer woonde zelf niet in het appartementsgebouw, maar in een sociale woning achter de toren. Hij was in het appartement op bezoek bij zijn broer, volgens omstaanders samen met twee vrienden. Het viertal zou volgens de geruchten heel wat alcohol genuttigd hebben toen er ’s morgens een banale ruzie ontstond over een gsm, een mp3-speler of sigaretten. De ruzie ontaardde en een van de vrienden trok een mes. A.K. moest het in de vechtpartij met zijn leven bekopen. De dader vluchtte weg, maar kon later op de middag gevat worden. Volgens een anonieme getuige probeerde hij zich op de zolder van zijn moeder te verstoppen.

“Dit incident is een rechtstreeks gevolg van hoe er al jaren naar sociale woningbouw gekeken wordt”, zegt een hulpverlener in Nieuw Gent die god vertrouwd is met de problematiek in de wijk. De betrokkenen zijn volgens hem psychisch kwetsbare mensen. “Dit is een typisch verhaal van iemand langskomt met andere bedoelingen en waar het misloopt. Vroeger waren hier ook veel vechtpartijen, maar tegenwoordig wordt daarbij al te snel een mes getrokken, met alle gevolgen van dien.”

Te weinig middelen

De zes woontorens van Nieuw Gent, waar zo’n 6750 mensen wonen, hebben geen al te beste reputatie. Volgens de hulpverlener kampen de bewoners met allerhande problemen. “Veel bewoners komen uit de dakloosheid, uit een verslaving of uit de gevangenis”, weet hij. “Die mensen worden allemaal samen op dezelfde plaats gezet. Dat veroorzaakt problemen. In veel gevallen begint het met drugs en alcohol en zo loopt het uiteindelijk ook uit de hand. Dealers vallen binnen in appartementen waar bewoners kwetsbaar zijn en palmen het in. Voor hen is het makkelijk, want hun klanten wonen in dezelfde blokken. Elke toren heeft zo minstens een dealer. En niemand kan er iets aan doen, want als je de situatie opkuist, komen er gewoon nieuwe in de plaats. Het is dweilen met de kraan open.” Volgens de hulpverlener is de steekpartij een gevolg van de criminaliteit in de toren. “Het incident van vandaag valt natuurlijk in die problematiek te kaderen.”

Het probleem rond de woontorens kan volgens de hulpverlener structureel aangepakt worden, maar daar is heel wat voor nodig. “WoninGent heeft er ook de middelen niet voor. In Nederland pakken ze het anders aan. Daar kost een sociale woning dubbel zo veel als hier, maar daar krijgen de huurders een subsidie. Zo verliest de huisvestingsmaatschappij geen geld aan de lage huurprijzen.”