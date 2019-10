Dodelijk ongeval op de R4 in Sint-Kruis-Winkel: veel verkeershinder JDG en CEMG

03 oktober 2019

16u30 44 Gent Bij een verkeersongeval op de R4 ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Twee andere betrokkenen raakten gewond.

Door een zwaar ongeval richting Zelzate ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel is het kruispunt van de John. F Kennedylaan met de Smishoekstraat afgesloten. Een vrachtwagen zou daar op meerdere personenwagens zijn ingereden. Daarbij kwam één persoon om het leven, twee anderen raakten gewond. Over de exacte omstandigheden is nog geen duidelijkheid. De federale politie vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen werd ingelicht en stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse. Richting Gent kan het verkeer voorlopig over één rijstrook passeren.

Meer informatie volgt.