Dodelijk ongeval Nikita Everaert (16) komt op 15 oktober voor rechtbank

07 augustus 2019

De zaak rond het dodelijk ongeval ,waarbij Nikita Everaert (16) het leven liet, komt op 15 oktober voor de Gentse rechtbank. Nikita Everaert, een 16-jarig meisje uit Destelbergen, verloor op 19 februari 2018 het leven op weg naar school in Lochristi. Nikita reed op de Antwerpsesteenweg rechtdoor, richting Lochristi. Een trucker merkte de scholiere bij het rechts afslaan naar de Orchideestraat niet op. Dat had nochtans gemoeten, zou later blijken. Volgens de verkeersdeskundige was er geen sprake van een dodehoekongeval. Op 15 oktober wordt de zaak ingeleid, waarna een datum voor de behandeling van de zaak besproken zal worden.