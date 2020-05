Dode en zwaargewonde bij 2 ongevallen met meerdere vrachtwagens op E17 ter hoogte van Destelbergen

Het is ruim 6km aanschuiven op de #E17 richting Gent. In Destelbergen is slechts 1 rijstrook open. De politie stuurt de initiële informatie intussen bij: het gaat uiteindelijk om 2 incidenten waarbij in totaal 5 vrachtwagens betrokken zijn. Hinder van lange duur! pic.twitter.com/TUQHxZh9Xn

Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx)