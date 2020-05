Dode en zwaargewonde bij 2 ongevallen met meerdere vrachtwagens op E17 ter hoogte van Destelbergen Cedric Matthys

27 mei 2020

07u46 180 Gent Door twee ongevallen ter hoogte van Destelbergen op de E17 Antwerpen-Kortrijk verloopt de spits in regio Gent moeilijk. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat aanraadt de omgeving met de wagen te vermijden. Bij de ongevallen, waarbij meerdere vrachtwagens zijn betrokken, zijn een dode en een zwaargewonde gevallen.



Een eerste ongeval gebeurde woensdagochtend rond 6.50 uur aan het complex Destelbergen. Een vrachtwagen kwam er om onbekende reden op zijn kant terecht onder de brug over de R4. Een van de drie rijstroken raakte daardoor versperd. Dat euvel is intussen al verholpen.



Maar in de staart van die file, ongeveer aan de afrit van de R4, gebeurde een tweede ongeval waarbij vijf vrachtwagens zijn betrokken. Daar is momenteel maar één rijstrook meer vrij richting Kortrijk. Bij dat ongeval zijn een dode en een zwaargewonde gevallen. De vrachtwagen waarin het dodelijk slachtoffer te betreuren valt, heeft een Portugese nummerplaat.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de regio te mijden met de wagen. “Nu al ruim vijf kilometer stilstaand verkeer richting Kortrijk”, schrijft woordvoerder Peter Bruyninckx op Twitter.

