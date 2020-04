Docureeks ‘Gentbrugge’ van Joris Hessels krijgt een staartje: hoe beleven de Gentbruggenaren de lockdown Jill Dhondt

01 april 2020

17u25 0 Gent Enkele weken nadat de docureeks ‘Gentbrugge’ van Joris Hessels afliep, krijgt de serie een staartje. In een vervolgaflevering koppelt Joris terug naar de Gentenaren die hij in de reeks ontmoette, om te vragen hoe zij de lockdown beleven.

Vijf afleveringen lang reed Joris Hessels door de Gentbrugse straten, op zoek naar wat er leeft achter de gevels. De reeks kwam enkele weken geleden ten einde, en werd afgesloten met een groot buurtfeest dat enkele bewoners georganiseerd hadden. Met het aanbreken van de coronacrisis, vroeg de televisiemaker zich af hoe de Gentbruggenaren de maatregelen beleven. Daarvoor keerde hij terug naar enkele personages die eerder in de reeks verschenen, met de nodige afstand. Zo bleef Joris enkele meters voor de deur van Janine staan, wanneer hij haar een gelukkige negentigste verjaardag komt wensen. Met moederkloek Nancy en haar zeven kinderen gaat hij een videogesprek aan. De makers moesten creatief zijn om de bekende gezichten in beeld te krijgen, het resultaat is vanavond te zien op Canvas.

De speciale aflevering wordt op 1 april uitgezonden op Canvas om 21.20 uur.