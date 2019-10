Dochter Charlie Chaplin maakt opwachting op Film Fest Gent Yannick De Spiegeleir

13 oktober 2019

19u45 0 Gent Hoog bezoek vanavond in Gent. Actrice Geraldine Chaplin (75), dochter van Charlie Chaplin, is te gast op Film Fest Gent. In de Belgische film ‘The Barefoot Emperor’ speelt ze aan de zijde van onze landgenoten Peter Van Den Begin en Titus De Voogdt.

Charlie Chaplin, één van de eerste sterren ooit in de geschiedenis van de film, is onder meer bekend van de zwartwitprent The Great Dictator, maar ook dochter Geraldine heeft er een indrukwekkende carrière opzitten als actrice. Daarvoor ontvangt ze op het filmfestival de ‘Joseph Plateau Honorary Award’.

The Barefoot Emperor is het vervolg op ‘King of the Belgians’ van het Belgisch-Amerikaanse regieduo Peter Brosens en Jessica Woodworth. In die komische ‘documentaire’ roept Wallonië de onafhankelijkheid uit tijdens een staatsbezoek van de Belgische koning in Turkije. In ‘The Barefoot Emperor’ komt de toekomst van het uit elkaar vallende Europa in de handen van de laatste koning der Belgen te liggen. Chaplin speelt, op absurde wijze, een dubbelrol in een mysterieus Kroatisch sanatorium, waar de koning herstelt van een aanslag.

‘The barefoot emperor’ gaat vanavond in première op Film Fest Gent en speelt vanaf februari 2020 in de Belgische bioscopen.