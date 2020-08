Django sluit voor onbepaalde tijd de deuren: “Geen feest, geen voetbal, geen toog en geen terras. Wat schiet er dan nog over?” Jill Dhondt

11 augustus 2020

16u32 6 Gent De eigenaars van het jonge volkscafé Django in Sint-Amandsberg trekken er voor onbepaalde tijd de stekker uit. Dat besloten ze na twee maanden wachten op een beslissing van de stad of ze terrasruimte zouden krijgen. Ze vinden het jammer voor de buurt, maar verwelkomen hen even graag in hun buurtrestaurant De Roos en Wallhala zomerbar.

Django opende enkele maanden geleden als een volkscafé waar je een pintje kan drinken, Mexicaanse snacks kan eten of voetbalmatches kan volgen op de eerste verdieping. Het is zeker geen klein café, maar het is niet aangepast aan de pandemie. “Django staat voor feest, voetbal, een grote toog en geen terras. Stuk voor stuk problematisch in coronatijden”, zegt mede-uitbater Roel Van Hoecke. “We hebben geprobeerd om het open te houden, maar twee of drie tafels per dag is gewoonweg niet rendabel.”

Roel en Gustaaf Potgieter dienden twee maanden geleden een aanvraag in voor een terrasruimte. Twee hittegolven later hebben ze nog steeds geen bevestiging. “Daarom hebben we besloten om de stekker er tijdelijk uit te trekken. Zo kunnen we ons focussen op ons anders buurtcafé De roos en onze zomerbar Wallhala die beiden wel goed draaien. Het is zeer jammer voor de buurt, maar zodra het haalbaar is gaan we weer open. In tussentijd kunnen de klanten in onze andere zaken terecht, waar er veel plaats en buitenruimte is.”