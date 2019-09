DJ T.O.O.N en Koen Crucke brengen samen single uit Sabine Van Damme

07 september 2019

11u07 0 Gent Toon Porrez van de A-Pluss en Koen Crucke hebben samen een plaatje uit. Toon is gekend als model en DJ, en heeft met ‘Love Boat Party’ een eigen partyconcept. Op Roze Donderdag op de Gentse Feesten stond hij samen met Koen Crucke op het podium van het Sint-Baafsplein. Deze single is daar een rechtstreeks gevolg van.

DJ T.O.O.N. mocht voor het eerst voor een groot publiek staan op het podium van het Sint-Baafsplein tijdens de Gentse Feesten, op de Roze Donderdag die daar werd georganiseerd. Dat bleek een groot succes. Zéker toen Koen Crucke op het podium kwam. “Als de naam ‘Love Boat’ deel uitmaakt van je partyconcept en van je artiestennaam dan zou het maar raar zijn dat je de tune van deze ontzettend populaire TV-reeks van weleer

niet in je DJ-set zou verwerken”, zegt Toon. “Ik vond wel dat de originele tune wat opsmuk kon gebruiken. En wie kan zoiets beter inzingen dan Koen Crucke? Koen leerde ik kennen in een modellenwedstrijd, waar hij toen jurylid was, en sindsdien komen we elkaar geregeld tegen.” De samenwerking tussen Toon en Koen komt dan ook niet uit de lucht gevallen. Het nummer “Love Boat” van DJ T.O.O.N FEAT. KOEN CRUCKE is nu verkrijgbaar als digitale download en via de courante streamingplatforms, of ook hier.