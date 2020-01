Dit zijn de prioriteiten van de Gentse politie van 2020 tot 2025

Gent

In het Zonaal Veiligheidsplan tekent de Gentse politie 58 prioriteiten uit die in de periode van 2020 tot 2025 extra aandacht zullen vergen. Verkeersacties en aandacht voor inbraken bijvoorbeeld staan net als elk jaar vermeld in het veiligheidsplan, naast specifieke uitdagingen voor problematiek die de komende jaren steeds belangrijker wordt. We zetten tien van de meest opvallende aandachtspunten even op een rij. Het hele plan kan u op de website van de Gentse politie raadplegen.