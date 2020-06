Dit wordt de cultuurzomer: archief van Jan Hoet in etalages, concerten in de Bijloke en films in de wijken Erik De Troyer

12 juni 2020

16u50 14 Gent Er zal deze zomer dan toch wat te beleven vallen op vlak van cultuur in Gent. Het persoonlijk archief van wijlen Jan Hoet zal bijvoorbeeld te bezichtigen zijn in de winkelstraten. Op de Bijloke wordt bijna elke dag een concert voor maximaal 200 personen georganiseerd en er komen openlucht filmvoorstellingen in de wijken.

“De coronacrisis heeft ons genoodzaakt om de koppen bij mekaar te steken over het cultuuraanbod van deze zomer”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld). “Dat resulteerde in een aantal projecten die voor een mooi cultuuraanbod moeten zorgen deze zomer. Stuk voor stuk zaken waar voor de coronacrisis geen sprake van was en die zijn ontstaan door creatief om te springen met de crisis waar we in verzeild zijn geraakt.”

Op de Bijloke staat ‘Bijloke Wonderland’ op de agenda. Een langgerekt zomerfestival waar de vele culturele verenigingen van de Bijloke aan meewerken. Het wordt zeker geen festival met de omvang van Gent Jazz. “De concerten vinden plaats in open lucht en zijn beperkt tot 200 aanwezigen. Sommige concerten zijn betalend, andere gratis maar er moet wel steeds op voorhand een ticket gereserveerd worden. In totaal staan er 65 concerten gepland tussen 1 augustus en 13 september”, zegt Geert Riem, algemeen directeur van De Bijloke.

Op het programma onder andere een concert bij zonsopgang van pianist Jef Neve met strijkers van Symfonieorkest Vlaanderen. Verder onder andere concerten van Zefiro Torna, Tuur Florizoone, Myrddin & Imre De Cauter, Josse De Pauw & Kris Defoort, Astrid Stockman enzovoort.

Hoet

In de binnenstad mogen we ons aan een unieke kunstmanifestatie verwachten. Twintig jaar na Over The Edges zal wijlen Jan Hoet nog eens op elke straathoek zijn onmiskenbare stempel kunnen drukken. Hoets zoon Jan Hoet Jr stelt daarvoor het persoonlijk archief van de kunstpaus ter beschikking.

“Onlangs is ons ouderlijk huis verkocht en we hebben heel wat dozen en kasten vol persoonlijke spullen doorzocht. Zo’n 350 werken - zowat de helft van het archief - zullen we tentoonstellen in etalages van Gentse winkels. De rest wordt tentoongesteld aan ons meetingpoint aan de Lousbergkaai. Dat gaat om grote en kleine zaken. Een persoonlijk kaartje van kunstenaar Dirk Braeckman bijvoorbeeld of een cd gesigneerd door Frank Zappa. Het is fijn dat mijn vader op die manier nog eens aanwezig is in het Gent waar hij zo van hield”, aldus Jan Hoet Jr. Wie zo’n werk in zijn etalage wil, kan zich al melden op de website Janhoet.art

Film Fest Gent zorgt dan weer voor een filmzomer met voorstellingen in openlucht op de Bijlokesite. Eind augustus trekt Film Fest Gent ook naar de rand van de stad en de deelgemeenten. Film krijgt zo een plek in buurten waar doorgaans minder activiteiten zijn. De buurtbewoners zijn het publiek, de films worden geprojecteerd op witte buitenmuren.

En ook het Van Eyckjaar kent een doorstart met als eerste blikvanger de opening van Lights on Van Eyck op 26 juni in de Sint-Niklaaskerk. De Seven Senses Tour gaat op 2 juli van start. Kleureyck in het Design Museum opende opnieuw de deuren en ook de tentoonstelling van Kris Martin in het S.M.A.K. is nog te bezoeken tot eind augustus.