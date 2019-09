Dit weekend redders op post aan de Blaarmeersen Sabine Van Damme

20 september 2019

18u21 1 Gent Nu de blauwalg is verdwenen en de zon is teruggekeerd, kan er dit weekend nog eens volop genoten worden van de Blaarmeersen. Redders zullen present zijn, van 13 tot 19 uur.

Omdat die Indian summer maar blijft duren, heeft de stad besloten om toch nog maar eens redders op te trommelen voor de Blaarmeersen dit weekend. Er worden hoge temperaturen voorspeld, en dus willen mensen het water in. Eind augustus kon dat niet omdat blauwalg in het zwemwater was gevonden en dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Maar nu de waterkwaliteit weer optimaal is en het weer ook, kan er dus weer volop genoten worden van het Blaarmeersenparadijs. Heel waarschijnlijk is het de laatste keer dit jaar dat de redders op post zullen zijn.