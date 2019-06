Dit weekend gratis festival Copacabana: “Lightversie, maar niemand zal het merken”

Erik De Troyer

27 juni 2019

19u08 0 Gent Het Copacabana-festival aan Rozebroeken, dat start op vrijdag, wordt dit jaar een lightversie. “Wij zijn zeker dat niemand het zal merken. We hadden gehoopt om op donderdag al te mogen starten of elke avond wat later door te vieren. Aangezien dat niet mocht, hebben we qua inkleding wat keuzes moeten maken”, zegt organisator Joachim Matthys.

Copacabana ontstond twaalf jaar geleden en was toen niet veel meer dan een barbecue moet bijhorend feestje in Afsnee, voor 30 tot 40 man. Het festival werd vernoemd naar een tuinhuis op die feestweide. Het feest groeide zienderogen en moest uiteindelijk verhuizen naar het Rozebroekenpark. En elk jaar kwamen er duizenden bezoekers bij.

Vorig jaar klokte het gratis festival af op zo’n 50.000 bezoekers, gespreid over drie dagen. Geen wonder dat de organisatoren de tijd rijp achtten om het festival met een dag uit te breiden. “Maar we kregen dezelfde vergunning als vorig jaar en dat is toch wel een beperking. We maken nu met opzet zo weinig mogelijk reclame voor ons festival, om alles wat onder controle te houden. We hadden gerekend op inkomsten voor vier dagen en dat zijn er nu maar drie. De artiesten lagen vast, dus daar konden we niet op besparen. Daarom hebben we qua inkleding één en ander moeten laten vallen. Zo komt er geen overdekte concerthal. Uiteindelijk zal niemand het merken. We doen nu ook veel zelf. In plaats van een tentenbouwer in te huren steken we zelf de handen uit de mouwen. We zijn al twee weken aan het afzien op ons terrein”, zegt Joachim.

We maken nu met opzet zo weinig mogelijk reclame voor ons festival, om alles wat onder controle te houden. We hadden gerekend op inkomsten voor vier dagen en dat zijn er nu maar drie Organisator Joachim Matthys

“Vorig jaar draaiden we break-even. Dat had onder meer te maken met het warme weer. Bij 35 graden komen de mensen minder snel buiten. We hadden ook onverwachte extra kosten omdat we een camerasysteem moesten plaatsen van de stad.”

Het festival hoopt op subsidies van de stad Gent. “Dit is de tiende editie en we draaien volledig op vrijwilligers. We merken wel dat we op onze limieten botsen. We moeten zeker gaan professionaliseren. Voor administratie en communicatie zou beter iemand in loondienst werken. En ook het financieel risico moet opgevangen worden. We horen nu regelmatig de opmerking dat we een nieuwe locatie moeten zoeken, maar dat zijn zaken die we later moeten bekijken en waarvoor we niet direct vragende partij zijn.”

Zwembad

De juridische perikelen tussen de buurman van Rozebroeken en het zwembad zouden geen gevolgen mogen hebben voor het festival.

“Ons doel is om onszelf te overtreffen, zelfs bij een lighteditie. We doen het ook wat anders dan andere festivals. Ook bij ons krijg je een pint van de grote brouwers. Maar we geven ook kansen aan tal van kleine, lokale brouwers van bier, limonades, enzovoort. We willen toch altijd een meerwaarde creëren”, aldus Joachim.

Oplaadbare drankkaart

Dit jaar zijn er voor het eerst geen papieren drankbonnetjes meer. Het festival werkt met oplaadbare bankkaarten. Overschot op die kaart kan tot 17 juli teruggevorderd worden.

Alle info op www.copacabana.be