Dit jaar 10 dagen extra Parkkaffee: opening op 20 juli Sabine Van Damme

11 juli 2020

Met al die rare coronatoestanden en horecamaatregelen is het heel lang onduidelijk gebleven of het populaire Parkkaffee in Mariakerke weer de deuren zou mogen openen. Maar er is goed nieuws: Parkkaffee opent, en dat zelfs al op 20 juli!

De zomerbar avant la lettre, de trendsetter als het over zomerse gezelligheid gaat, dat is het Parkkaffee aan de Groene Staakstraat in Mariakerke. Al meer dan 20 jaar is er in de zomermaanden een oase van rust en gezelligheid rond de vijver in het grote park dat bij de gerenoveerde villa hoort. Doorheen het jaar is het de private tuin van de bewoners, in de zomermaanden verwelkomen eigenaars Marco Cassiman en Nani Rammant er iedereen. Vroeger was dat de hele zomer lang, sinds 2017 was dat – na burenprotest – enkel nog in augustus.

Maar dit jaar start Parkkaffee dus terug iets vroeger, op 20 juli al. Hoe het er praktisch aan toe zal gaan wordt nog bekeken. Maar qua sluitingsuur is er alvast geen enkel probleem, Parkkaffee sluit altijd om middernacht. Mensen zaten er eigenlijk ook altijd al in ‘bubbels’ op anderhalve meter van elkaar. Of er een restrictie zal zijn op het aantal mensen dat wordt toegelaten, en of er enkel aan tafel bediend zal worden, is nog niet duidelijk. In elk geval: het Parkkafee komt terug.