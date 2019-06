Dit is het nieuwe dierenasiel: “De honden zijn veel rustiger sinds ze hier zitten”

Erik De Troyer

22 juni 2019

20u44 3 Gent De krakkemikkige voordeur maakte plaats voor een elektrische schuifdeur, de staaldraden kooien voor kennels in plexiglas en beton. Het nieuwe dierenasiel maakt een wereld van verschil vergeleken met het afgeleefde kasteeltje in het Citadelpark. “De honden gedragen zich gewoon anders sinds ze hier zijn. Ze zijn veel meer op hun gemak.”

Vanavond werd het nieuwe gebouw van het dierenasiel plechtig geopend. Van een bouwvallig kasteel gaan de katten en honden naar een moderne nieuwbouw. Er werd jaren voor dat nieuwe pand geijverd en het resultaat mag gezien worden.

“Dit is het modernste asiel van het land”, zegt voorzitter Patrick Derycke vol trots. “Dit is een groot project dat veel geld heeft gekost: 4,1 miljoen euro in totaal. De stad zorgde voor één miljoen euro en de overige 3,1 miljoen euro hebben we met onze eigen spaarcenten betaald. Dat gebeurde zonder een eurocent subsidie van de overheid.”

Hoe kwam het dierenasiel dan wel aan dat geld? Via erfenissen zo blijkt. “Eigenlijk zijn we grote dank verschuldigd aan veel dierenliefhebbers die er al niet meer zijn. Zij schonken grote sommen geld aan ons asiel en gaven ons zo de middelen om dit te bouwen”, aldus Derycke. Het asiel is ook niet te beroerd om haar sympathisanten daar expliciet om te vragen. In het ledenboekje staat zelfs een kant-en-klaar testament afgedrukt. Invullen en afgeven in het dierenasiel en de zaak is beklonken.

“Er is maar één ding dat we gaan missen aan onze vroegere locatie en dat is onze vertrouwde wandelomgeving van het Citadelpark”, zegt Derycke. “Maar met park Halfweg in de buurt en binnen enkele jaren de fiets- en wandelbrug naar de overkant van de Watersportbaan hebben we meer dan genoeg nieuwe opties.”

Voor het personeel is dit natuurlijk een hele verbetering maar ook de dieren voelen het. “Een normaal gesprek zou in het oude asiel niet mogelijk geweest zijn. Daar konden de honden mekaar zien en dat zorgde voor veel geblaf. Er was ook geen geluidsisolatie. Nu zijn de honden merkbaar rustiger. Ook voor de katten is het een hele verbetering. Zij hebben een eigen verdieping en krijgen dus geen honden meer te zien. Dat is goed voor hun gemoedsrust”, zegt Bart Vanderbeeken, sinds vijf jaar in dienst bij het asiel.

Behalve de kennels en de kattenruimtes zijn er ook twee quarantaine-ruimtes om zieke dieren op te vangen, een grote loopweide en een polyvalente zaal waar veel scholen ontvangen zullen worden. Er zal ook samengewerkt worden met de laatstejaars diergeneeskunde van de Ugent om de dieren te verzorgen. “We zitten hier goed”, besluit Derycke. “En als dit gebouw ooit te krap wordt kunnen we de stad altijd vragen om een boot te leggen in het water van de Blaarmeersen”, verwijst hij lachend naar grote concurrent de Poezenboot.