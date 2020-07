Dit is de enige Gentenaar die echt gelukkig is met de werken in zijn straat: de kleine Leo (2,5) Jill Dhondt

03 juli 2020

19u26 2 Gent Op heel wat plaatsen zijn ze aan het werken in Gent, en niet iedereen wordt daar bepaald vrolijk van. Behalve de kleine Leo dan. Tijdens de lockdown ging de 2,5-jarige niet op berenjacht met zijn ouders, maar wel op kranentocht. Toen er ook graafmachines en werkmannen in zijn straat kwamen werken, kon zijn geluk niet op. Als kers op de taart mocht hij zelf in een graafmachine plaatsnemen.

Waar de fascinatie precies vandaan komt, weten de ouders van Leo niet. Papa Bo Smet is strateeg voor het softwarebedrijf In The Pocket en mama Nora De Wit werkt voor het Museum voor Schone Kunsten (MSK).

Tweedehandse kraan

“We denken dat het begonnen is toen we een tweedehandse kraan voor hem kochten toen hij nog heel klein was, op een rommelmarkt in Ledeberg”, zegt papa Bo. “Kort erna geraakte hij helemaal in de ban van kranen, tafelkranen, betonmolens, boren, kortweg alles wat met constructie te maken heeft. Tegenwoordig bestaan de helft van mijn ‘voor jou aanbevolen’-video’s op mijn YouTube uit video’s van graafmachines en tractors.”

Tijdens de lockdown werkten Nora en Bo vooral van thuis uit. In de namiddag ging Bo meestal fietsen of wandelen met Leo, en dan passeerden ze vaak langs wegenwerken of constructiesites in de stad. “Ik moest dan steevast terugkeren want hij was zo enthousiast en wilde er absoluut naar kijken. Het is alsof hij alle machines gezien wil hebben, alsof hij een verzameling aan het aanleggen is in zijn hoofd.” Tijdens de lockdown ging de kleine Gentenaar dus niet op berenjacht, maar wel op kranentocht met zijn ouders.

Ons volgende kindje is weer een jongetje, ik ben al benieuwd of hij ook zo een grote passie voor machines en wegenwerken zal hebben Papa Bo Smet

Toen er ook werken in zijn eigen straat begonnen, kon het geluk van Leo bijna niet op. “Hij stond dan urenlang naar de werkmannen te kijken, hij wou weten hoe alles werkte. Ze vonden dat zo tof, dat ze hem op de laatste dag zelf aan het werk hebben gezet. Hij kreeg een spade in zijn handen en mocht plaatsnemen in hun graafmachines. Hij stond te trappelen op zijn beentjes. Ons volgende kindje is weer een jongetje, ik ben al benieuwd of hij ook zo een grote passie voor machines en wegenwerken zal hebben.”