Distilleerderij Bruggeman verdeelt handgels aan ziekenhuizen Erik De Troyer

26 maart 2020

18u38 0 Gent De voorbije week leverde stokerij Bruggeman volop handgels en desinfecterende alcohol aan ziekenhuizen, apotheken en thuisverplegers over het hele land. Voor één keer dus geen Peterman, Smeets en Hertekamp-jenever in de Gentse distilleerderij.

Bruggeman is de grootste stoker van het land en heeft dus grote hoeveelheden alcohol staan, net wat de zorgsector heel erg nodig heeft dus. De stoker met uitvalsbasis aan de Wiedauwkaai schakelde over als een reactie op de woekerprijzen voor desinfecterende handgels op de markt. “Dat is voor ons gewoonweg onwerkelijk”, vertelt Lieven Stevens van Bruggeman. “Wij willen onze bijdrage leveren aan de zorgsector, die zwaar onder druk staat momenteel. Daarom zijn we volop ontsmettingsalcohol aan het produceren die we tegen kostprijs aanbieden aan de sectoren die hier het meeste nood aan hebben.”

Daarnaast produceert Bruggeman momenteel ook gedenatureerde alcohol – dit is alcohol waarvan het alcoholpercentage van 96,2% naar 75% wordt teruggebracht door toevoegingen die het product ongeschikt maken voor menselijke consumptie. Die alcohol wordt verkocht aan ziekenhuizen en andere onmisbare schakels in de zorgsector, waaronder thuisverplegers, bejaardentehuizen en de voedings- en verpakkingsindustrie.