Discussie over parkeerplaats aan school leidt tot zware slagen op achterhoofd

10 oktober 2019

Bron: Belga 0 Gent Een discussie over een parkeerplaats aan een schoolpoort in Gent is uitgemond in een vechtpartij, waarbij de ene vader de andere zware slagen op het achterhoofd gaf. De man moet gestraft worden met 8 maanden cel of een werkstraf, vorderde het openbaar ministerie donderdag voor de Gentse strafrechter.

Nadat een voertuig zich slecht had geparkeerd en een andere wagen hinderde, ontstond een discussie tussen de twee bestuurders. Na wat duw- en trekwerk gaf de ene vader de andere drie à vier slagen op het achterhoofd, stelde de openbare aanklager. “Dat kan niet door de beugel, en zeker niet als er kinderen in de buurt zijn. Het slachtoffer was vijf dagen arbeidsongeschikt. De beklaagde ontkende eerst maar onafhankelijke getuigen hebben de slagen gezien.”

De man betwistte de feiten niet langer en vroeg de gunst van de opschorting. Het openbaar ministerie gaf daarvoor een negatief advies omdat het om “een vorm van verkeersagressie” ging, maar het verzette zich niet tegen een werkstraf.