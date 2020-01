Dirigent-componist Dirk Brossé viert 40 jaar op het podium: “Ik wil doorgaan tot mijn laatste adem” Jill Dhondt

31 januari 2020

19u19 0 Gent Dirk Brossé viert deze maand zijn zestigste verjaardag en zijn veertigjarige loopbaan als dirigent en componist. De Gentse muzikant bouwde een oeuvre op om u tegen te zeggen, en werkte samen met grote namen als John Williams en Hans Zimmer.

De voorbije veertig jaar componeerde Brossé meer dan 400 werken voor theater, musicals, film en televisie. “Mijn carrière is gebouwd op een ongebreidelde liefde en passie voor muziek”, zegt hij. “Mijn eerste stappen op het podium, eerst als trompettist en later als dirigent zal ik nooit vergeten. De kick die ik tijdens deze eerste voorstellingen ervoer, voel ik vandaag nog steeds.” De dirigent-componist werkte de voorbije jaren samen met heel wat artistieke lotgenoten waaronder John Williams, Hans Zimmer, Gabriel Garcia Marquez, Herman Van Rompuy, Stijn Coninx, Frank Van Laecke en John Malkovich.

De dubbele verjaardag zal Brossé het komende jaar vieren met een reeks concerten en evenementen. “Dit jaar wil ik terugkijken op mijn internationale carrière door de muzikale vlam hevig te laten branden”, zegt hij. De Gentenaar zal onder meer een CD uitbrengen en optredens geven in het verre New York en Philadelphia maar ook dichter bij huis in Gent en Brussel.