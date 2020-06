Directrice rondgebracht in bakfiets door leerkrachten en ouders voor allerlaatste schooldag Jill Dhondt en Sabine Van Damme

30 juni 2020

19u10 4 Gent Voor directrice Brigitte Wolff (61) van basisschool Het Tandwiel was het vandaag haar allerlaatste schooldag. Om haar in stijl uit te wuiven, stelden de leerkrachten en de ouders een fietscolonne samen met een rijdende piano vooraan en Brigitte in een bakfiets achteraan. Ze stopten bij een twintigtal gezinnen om spandoeken, liedjes en raamtekeningen te bewonderen.

Brigitte hielp Het Tandwiel vier jaar geleden mee oprichten in Sint-Amandsberg. Vandaag was haar allerlaatste dag als directrice. Na een drink met het personeel, kidnapten de ouders en het personeel haar in een bakfiets. “Tegen de vakantie is er meestal een groot feest”, vertelt Lies Van Maldegem, haar opvolgster. “Dit jaar wouden we dat combineren met een afscheid voor Brigitte. Door de coronacrisis was dat niet mogelijk, dus opteerden we voor een afscheidstournee door Sint-Amandsberg, langs de gezinnen van de school.” Brigitte is nog een jaar directrice van Het Eiland in de Brugse Poort voor ze definitief met pensioen gaat. Ze pendelde de voorbije jaren steeds tussen de twee scholen met haar fiets. De ouders en leerkrachten vonden het toepasselijk om nog een laatste keer met z’n allen samen te fietsen.

Vooraan de colonne was een gocart met ouders aan de trappers en aan de piano. Aan de staart zat Brigitte in een bakfiets, en tussenin de leerkrachten op hun eigen fiets. De sliert stopte op een twintigtal plaatsen waar ouders stonden te juichen, wapperden met spandoeken of zongen. Het feestcomité veranderde ook enkele straatnamen in de wijk en versierd die met ballonnen. Zo werd de ‘Achterstraat’ de ‘Laat Me Niet Achterstraat’. Er werd ook een spelletje Kubb georganiseerd met Brigitte als koningin en de leerkrachten als pionnen. “Het is een zeer ontroerend afscheid”, zegt een gekroonde Brigitte. “Ik had een kleine receptie verwacht, maar niet dit.”



