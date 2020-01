Directeur van NH Hotel Gent vertrekt na acht jaar naar Nice Jill Dhondt

11u44 0 Gent Het kerstfeest voor kansarme gezinnen was de laatste werkdag voor Jurgen Doise als directeur van het NH Hotel in Gent. Acht jaar nadat hij de taak op zich nam zoekt hij andere oorden op. Het NH Hotel in Nice is zijn nieuwe uitvalsbasis.

“Ik wou al lang eens in het buitenland werken”, vertelt Jurgen. “Ik had al enkele aanbiedingen gekregen maar Nice was de eerste waar mijn vrouw zich kon in vinden. Ik woon in het Franse hotel en ga elke maand voor een paar dagen terug naar huis waar zij is gebleven.” In april zou Jurgen voor het negende jaar op rij directeur zijn geweest in Gent. “Binnen zo een lange tijdspanne vergaar je veel mooie herinneringen. Het afscheidsfeestje dat het personeel voor mij georganiseerd had, het etentje met de andere hoteldirecteurs uit het Gentse en onze Duvelbar tijdens de Gentse Feesten staan toch zeker in mijn top 10.”

Liefde voor Gent

De band met zijn team, met de vaste gasten en met de stad zal de directeur het meeste missen. “Hoewel ik West-Vlaming van oorsprong ben, heb ik me steeds gewaardeerd en welkom gevoeld in Gent. Wie me kent weet dat ik graag een blauwe Chimay ging drinken in café den Turk bij Gerda en Anthony. Maar veel Gentse vrienden hebben me al laten weten dat ze binnenkort op bezoek komen.”

Jurgen is opgevolgd door Bart Rottiers, voordien directeur van twee Brusselse NH Hotels.