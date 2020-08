Directeur Bollekensschool doet oproep: “Doe eerst iets aan lerarentekort en maak van laatste opleidingsjaar praktijkjaar” Wietske Vos Wim Naert

30 augustus 2020

17u30 10 Gent Gwen Moerman, directeur van de Gentse Bollekensschool, voorspelt dat corona het nu al nijpende leerkrachttekort nog extra op scherp zal zetten. Zelf zet hij nu al kleuterleidsters in in het lager onderwijs. “Wat als enkele van mijn leerkrachten uitvallen door COVID19?”, vraagt hij zich af. Hij roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op na te denken over een systeem waarbij laatstejaarsstudenten gekoppeld worden aan scholen met een lerarentekort.

Het nijpende tekort aan onderwijzers en bepaalde vakleraren secundair zoals Frans, wiskunde en chemie, speelt heel wat Gentse scholen parten, over de koepelgrenzen heen. Ook op de Bollekensschool zoekt de directie al enkele jaren naar creatieve oplossingen. “Vorig jaar zette ik al een kleuterleidster in, komend schooljaar worden dat er drie: één voor het eerste leerjaar, twee voor het tweede leerjaar”, aldus directeur Gwen Moerman. “Hen laten lesgeven in hogere jaren is moeilijk, gezien hun vooropleiding.”

Het wordt elk jaar moeilijker, ook zonder corona, aldus Moerman: “Ieder jaar is het zoeken naar wie wettelijk nog bevoegd is om les te geven in het lager. Eerder heb ik al een regent LO als vervanging ingezet, ik kon niet anders.”

Kleuterleidster in het eerste en tweede leerjaar

Voor komend schooljaar werd de situatie echt precair: “Ook secundaire scholen krijgen steeds meer problemen om hun vacatures in te vullen. Een van onze onderwijzers van het vijfde leerjaar, die tweetalig is en goed Frans spreekt, kreeg de vraag van een middelbare school in Zottegem, waar ze vlakbij woont, om Frans te komen geven. Ze is op dat aanbod ingegaan, dat is haar goed recht uiteraard. Daarom heb ik een onderwijzer van het tweede naar het vijfde moeten overplaatsen, en heb ik een kleuterleidster bereid gevonden het tweede voor haar rekening te nemen. Eerder had ik al twee andere kleuterjuffen moeten inzetten, dat zijn er dus drie in totaal.”

Moerman roept het beleid op om na te denken over oplossingen die voor iedereen een stap vooruit betekenen. “Iedereen vecht te veel voor zijn eigen winkel. Begrijpelijk, maar dat schiet niet op. We moeten de krachten bundelen. Wat als een leerkracht ziek wordt? Het water staat ons nu al aan de lippen. Als enkele leerkrachten in quarantaine moeten, zal het niet lukken om de scholen het hele schooljaar open te houden, zoals de minister zich nu sterk maakt.”

On the job

Een mogelijk oplossing ziet Moerman in de inzet van de laatstejaars van de pedagogische opleidingen. “Als je alle theoretische vakken concentreert in de eerste jaren en van het laatste jaar een praktijkjaar maakt, kun je de laatstejaarsstudenten koppelen aan scholen met een leerkrachtentekort. Zij kunnen het vak dan echt ‘on the job’ onder de knie krijgen. Tegelijk kun je je oudere leerkrachten ontlasten en hen zo langer aan de slag houden.”