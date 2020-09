Dimitri Ongenaet :”Met Falco Gent offensief snel en attractief basket brengen” Johan Picqueur

19 september 2020

11u02 0 Gent Falco Gent zag zijn bekerwedstrijd tegen basket Willebroek vrijdagavond om Coronaredenen in extremis uitgesteld. Toch laat coach Dimitri Ongenaet zich daardoor niet uit zijn lood slaan. De Gentse opleidingsclub voor jong baskettalent wil ook dit seizoen een rol van betekenis spelen in TDM2 B en enkele spelers op een hoger niveau afleveren.

In zijn allereerste wedstrijd van dit nieuwe seizoen pakte Falco Gent al meteen uit met een stuntzege. Tweedeklasser Gembo werd met 88-86 terug naar Antwerpen gestuurd. Een week later verloor Falco op Gembo, maar de jonge Gentse ploeg won wel op Willebroek met 64-76. Hoopgevende resultaten.

“Ik ben superblij met de resultaten die we tot nu toe behaald hebben”, zegt coach Dimitri Ongenaet. “De kern van vorig jaar bleef nagenoeg bij elkaar waardoor we een voorsprong hebben op andere teams. Op Gembo hielden we 32 minuten lang een voorsprong en gaven we het alsnog uit handen. Dat ontgoochelde me wel. Gembo speelt heel snel in transitie en is offensief erg sterk. Falco wil op eenzelfde manier spelen in derde klasse.”

Ongenaet doet dat met een jonge kern aangevuld met de zeer ervaren Jeroen Gerlo en Thomas Foucart. “Zij zijn de coaches op het terrein”, weet Ongenaet. “De ervaring van Gerlo en Foucart zorgt ervoor dat de hele ploeg een niveau hoger speelt. Ze zijn van goudwaarde voor onze voor het overige heel talentvolle, maar zeer jonge ploeg.”

Nieuwkomers zijn Thibaut Platteeuw en Thomas Meireman. Die laatste speelde vorig seizoen nog bij de U21 van Denderleeuw én in satelliet bij Gent Hawks, maar kreeg er nauwelijks kansen. Platteeuw was hetzelfde lot beschoren bij tweedeklasser Gistel-Oostende. “Het was een slimme zet van beide jongens om een stap terug te doen”, meent Ongenaet. “Het zal enkele maanden duren om hen in te werken.”

Kweekwijver van talent

Falco Gent staat in de basketwereld bekend als een club voor talent waar jeugd veel kansen krijgt. Hoe ver reiken de ambities van trainer Ongenaet met dit team én met de club?

“Ik zie Falco Gent als een tussenploeg”, vertelt Ongenaet gedreven. “Het is onze taak om zoveel mogelijk spelers af te leveren op een hoger niveau, zoals Thomas Van Hille naar tweedeklasser Donza. Dat is wat het leuk maakt. Ook dit seizoen denk ik drie tot vier spelers te kunnen afleveren. Wij kunnen niet tippen aan Antwerp Giants of Oostende, maar alles daaronder wel. Vanaf de U14 is alles hetzelfde als het fanionteam. Assistant-coach Jeffrey Brown is tevens coördinator voor de bovenbouw. A- en B-team trainen altijd samen. Dat geeft mogelijkheden voor andere, nieuwe spelers. Falco kan blijven puren uit een grote pool. We kunnen met tien blijven roteren en dat zorgt voor frisheid. Ik wil alles winnen. De voorbije zes jaar eindigden we tussen de tweede en vijfde plaats. Veel winnen, zorgt voor een betere opleiding. Bij degradatiezorgen komt stress kijken.”

“Offensief zijn we sterk, maar defensief kampen we met een gebrek aan ervaring”, geeft Ongenaet toe. “Een aanval van de tegenstrever lezen en anticiperen, kan je niet trainen. Je kan hen daar wel in helpen met een goede wedstrijdvoorbereiding. Maar we focussen vooral op onze eigen sterkte en niet te veel op de tegenstander.”

De competitie begint voor Falco Gent op 2 oktober om 20.45 uur in eigen huis tegen Nijvel.

Falco Gent: Milan De Clercq, Maxim De Clercq, Simon De Paepe, Matthew Depondt, Thomas Foucart, Jeroen Gerlo, Dries Lioen, Robbe Van den Bossche, Arne Vanlaer, Thibaut Platteeuw, Thomas Meireman