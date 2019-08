Dikke pech voor zwemmers: blauwalgen gevonden in Blaarmeersen, vijver twee weken dicht HAA

22 augustus 2019

11u34

Bron: VRT, Belga, Stad Gent 17 Gent De temperaturen schieten opnieuw de hoogte in, maar wie verkoeling wil zoeken in de Gentse Blaarmeersen is eraan voor de moeite. In de vijver zijn blauwalgen aangetroffen. De komende twee weken geldt er een zwemverbod in het populaire recreatiedomein.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft metingen gedaan waaruit blijkt dat er blauwalgen aanwezig zijn in de Blaarmeersen. Daardoor is er een zwemverbod van veertien dagen afgekondigd, meldt de Stad Gent in een persbericht.

De blauwalgen zijn er vermoedelijk ontstaan door de warme temperaturen van de voorbije weken en door een tekort aan zuurstof in het water. Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën, en kunnen giftig zijn. Ze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten met zich meebrengen. Voor kinderen kan een besmetting zelfs dodelijk zijn. Ook huisdieren kunnen zwaar ziek worden.

Morgen zou er een waterpolotoernooi starten op de Blaarmeersen. De organisatie moet nu op zoek naar een andere locatie.

