Digitale infovergadering over turbokruispunt Eurosilo

Erik De Troyer

15 juni 2020

17u25 3 Gent Op dinsdag 23 juni vindt de infovergadering plaats over het kruispunt Eurosilo. Die zal door de coronacrisis niet zoals gewoonlijk in een buurtzaal plaatsvinden maar wel online.

Het kruispunt aan Eurosilo - waar de Kennedylaan en de R4 samenkomen - wordt een zogenaamd ‘turboverkeersplein’ dat meer dan 6.000 voertuigen per uur kan verwerken. Het is dan ook één van de belangrijkste toegangswegen van de stad en van het hele havengebied. Het kruispunt zal tijdens de aanleg van het verkeersplein steeds toegankelijk blijven in alle richtingen al zal dat wel vaak over versmalde rijstroken moeten.

Oorspronkelijk zou er op 25 maart een infovergadering plaatsvinden maar die werd geannuleerd door de coronacrisis. Intussen is er een nieuwe openbaar onderzoek dat tot 11 juli loopt. Wie een stand van zaken wil van het project kan op 23 juni tussen 18.30 en 19.30 uur aansluiten via Microsoft Teams. De link vindt u op deze pagina.