Digitale abonnementenverkoop van AA Gent draait in de soep Sabine Van Damme

03 juni 2020

13u28 1 Gent Vandaag konden vanaf 12 uur abonnementen gekocht worden voor de wedstrijden van AA Gent komend seizoen. Ook al is nog niet eens beslist of er wel publiek bij de wedstrijden mag zijn, toch proberen heel wat Buffalo’s een abonnement te bemachtigen. Resultaat: het systeem kan het opnieuw niet aan.

Vooral bij de betaling van het aangekochte abonnement blijkt de site vast te lopen. Resultaat: heel veel boze reacties van fans op sociale media. Vooral omdat geweten is dat AA Gent van plan is om bij de start van het seizoen slechts 5.000 fans toe te laten in het stadion, terwijl er anders 19.000 kunnen komen. Gent zei ook het principe van ‘wie eerst koopt, krijgt voorrang’ te gaan gebruiken. Als de site dan vastloopt op het betaalsysteem, krijg je uiteraard voer voor discussie. En de fans waren al niet opgetogen met het tijdstip van de verkoop. Die startte vandaag om 12 uur, op een moment waarop veel mensen aan het werk zijn. Het is trouwens niet de eerste keer dat er problemen zijn met het online aankopen van abonnementen.