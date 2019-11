DIFT doet het opnieuw: “Pssst, Mathias, mogen wij de Gentse Feestenaffiche maken?” Sabine Van Damme

19 november 2019

14u25 7 Gent Gelukkig zijn er ook nog mensen met humor in deze tijden van verzuring. De mensen van reclamebureau DIFT, bijvoorbeeld. Zij hebben een – gerecycleerde – affiche opgehangen voor het stadhuis, met de vraag of ze de volgende Gentse Feestenaffiche mogen ontwerpen.

In 2017 deden ze dat voor het eerst. “Pssst, Daniël”, stond er, “In 2017 willen we het campagnebeeld voor de Gentse Feesten maken. Ca va? Groetjes, DIFT”. Dat kon toen niet, omdat ze te laat waren voor het indienen van een officieel aanbod. Dat moet trouwens ook niet via een affiche, maar via een vastgelegde procedure. De winnaar van de ontwerpwedstrijd krijgt dan meteen de opdracht voor drie jaar toegekend.

Dat hebben ze goed onthouden bij DIFT. En nu zijn ze wel op tijd. Ze hebben dezelfde affiche gerecycleerd – ah ja, ecologische stad en zo – een beetje aangepast en terug voor het stadhuis gehangen. Daniël werd doorstreept en vervangen door Mathias, 2017 werd 2020.

“Hopelijk vinden Mathias De Clercq en Daniël Termont dat niet erg”, klinkt het laconiek bij het Gentse bureau. “Dit keer zijn we wél op tijd en konden we het bestek zelfs bemachtigen. We zijn dus al volop bezig met het voorbereiden van ons dossier en haalden onze affiche van toen nog even boven. Een beetje aangepast natuurlijk, want Daniël is op pensioen en Mathias zit op zijn langverwachte stoel. Hopelijk zie je binnenkort dus meer dan één affiche van DIFT in het Gentse straatbeeld hangen. En als jij in tussentijd op zoek bent naar dat bestek, stuur dan even een bericht naar Bert. Hij vond het de vorige keer knap balen dat we te laat waren.” Bert Pieters, oprichter van DIFT, vind je op bert@dift.be