Dievenbende riskeert effectieve straffen voor diefstallen uit garageboxen Cedric Matthys

18 november 2019

Een inbrekersbende, bestaande uit mannen van Russische en Kazachse komaf, riskeert celstraffen van 30 maanden tot drie jaar effectief.

De beklaagden bekenden meerdere inbraken in de garageboxen van opslagbedrijf Shurgard in Sint-Denijs-Westrem. Ze huurden er zelf opslagruimte en konden zo onder de radar opereren. In eerste aanleg kreeg de bende vooral werkstraffen en straffen met uitstel. Het Openbaar Ministerie trok de zaak echter in beroep. De procureur wenst dat de rechters alsnog effectieve straffen uitspreken. Uitspraak op 17 december.