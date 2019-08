Dieven stelen Stijns bestelwagen: “Zelfs flesje met as van mijn overleden tweelingbroer is weg” Wouter Spillebeen

17 augustus 2019

09u09 112 Gent De Opel Vivaro van Stijn Detemmerman, die vol zat met heel zijn hebben en houden, is vorige week gestolen in de Snepkaai achter de Blaarmeersen. Omdat zijn moeder dodelijk ziek is, verbleef hij tijdelijk in Gent en had hij al zijn werk- en sportmateriaal in zijn auto gelaten. “Die auto was mijn vrijheid en nu is alles weg. Zelfs een flesje met as van mijn overleden tweelingbroer ben ik kwijt.”

Stijn heeft een huis in Waterland-Oudeman, maar omdat zijn moeder in Gent in het ziekenhuis ligt, verbleef hij tijdelijk in Gent. “Ik had al mijn persoonlijk materiaal bij, al mijn kleren, sportgerief en mijn werkmateriaal voor het Rode Kruis”, zucht Stijn. “Maar vorige week ben ik zelf ook ziek geworden. Ik heb twee dagen in het ziekenhuis in Brussel gelegen met een nierontsteking. Toen ik met een taxi terugkeerde naar Gent, zag ik dat mijn auto weg was.”

De Opel Vivaro stond geparkeerd aan de achterkant van de Blaarmeersen. Wanneer hij precies gestolen werd, weet Stijn niet. “Ik heb geen idee of het ’s nachts of overdag was, maar het moet op acht of negen augustus geweest zijn. Die auto was mijn vrijheid en de enige manier om mijn moeder te bezoeken. Die bestelwagen was een droom van me en ik had er hard voor gewerkt. Ik kan me geen omniumverzekering permitteren en dacht ook nooit dat ik er een nodig zou hebben, want ik ben een heel voorzichtige chauffeur. Nu ben ik die auto kwijt. Het is een drama”, zegt hij.

Businessplan en as

Daarnaast verloor Stijn zijn hele hebben en houden dat ik de wagen lag. Stijn: “Ik heb niet veel, maar aan alles is een persoonlijke betekenis gehecht. In de auto lagen mijn reddingsvesten, klimgerief zoals harnassen, mijn fietskledij een kostuum dat ik speciaal gekocht had om naar de begrafenis van mijn moeder te gaan en mijn materiaal van het Rode Kruis zoals mijn saturatiemeter en bloeddrukmeter. Ik ben namelijk verpleegkundige. Er zat ook een flightcase in de auto die ik zelf had gemaakt en dat kost ook wel wat aan materiaal. Dat alles was zeker acht of negenduizend euro waard. Ik weet niet wat ik nu moet doen, ik ben geruïneerd.”

Op een laptop die in de bestelwagen lag, stonden plannen voor de toekomst van Stijn. “Ik had een businessplan om een bedrijfje te starten, samen met enkele ontwerpen van mijn eigen hand. Op de laptop stonden ook heel wat foto’s.” Maar het ergste verlies is mogelijk dat van een flesje met as van zijn overleden tweelingbroer. “Dat doet heel veel pijn”, geeft hij toe. Nu verblijft Stijn tijdelijk bij vrienden in Gent, zodat hij toch dicht bij zijn stervende moeder kan zijn.

Getuigen

Stijn deed aangifte bij de politie, maar vreest dat de zaak zonder gevolg geseponeerd zal worden. “Ik ben mijn vertrouwen een beetje kwijt. Een tijd geleden heb ik aangifte gedaan van vandalisme. Mijn tweelingbroer had een boot en die werd beschadigd. Hoewel we wisten wie de daders waren, is daar nooit iets mee gebeurd. Met een deel van het materiaal in de wagen wilde ik de boot trouwens opknappen en ombouwen tot een polyvalente ruimte voor jongeren in een kwetsbare situatie. Dat kan nu ook niet meer.”

Stijn roept getuigen van de autodiefstal nu op met tips naar de politie te stappen. “Wie weet komt er toch nog iets uit de bus”, aldus Stijn.