Dieven stelen lievelingsviool van muzikant Symfonieorkest Vlaanderen: “Ze is als een kind voor mij” Cedric Matthys

02 december 2019

19u26 0 Gent In de nacht van zaterdag op zondag hebben dieven de lievelingsviool van beroepsmuzikant Peter Hellemond gestolen in Gentbrugge. De man speelt al 35 jaar bij het Symfonieorkest Vlaanderen. “De eerlijke vinder krijgt van mij een huisconcert.”

“De inbraak is waarschijnlijk ergens tussen 3 uur en 6 uur ‘s morgens gebeurd", steekt violist Peter Hellemond van wal. “De dieven forceerden de deur. Ze namen cash geld, een handtas en vier violen mee. In de handtas zaten sleutels. Die vonden we achteraf terug in een vuilnisbak in het Victoria Regiapark aan de Oude Brusselseweg.”



Bij de vier violen zaten één elektrische en twee achtiende-eeuwse violen. Vooral de viool uit 1757 waar Hellemond op speelt, is van onschatbare waarde. “Dat instrument is als een kind voor mij”, zegt de violist. “Ze is gebouwd door Ambroise De Comble, een bekende vioolbouwer. Voor de kenners: op het etiket staat ‘fait a Tournai par Ambroise De Comble 1757'. Ook de kam is uniek. Die is gemaakt door André Theunis en draagt zijn brandmerk. Let dus goed op als je deze viool onder ogen krijgt.”

Huisconcert

De violen zijn ongetwijfeld heel wat waard, maar toch zijn ze volgens Hellemond onverkoopbaar: “Ik zit al even in het vak en heb al mijn contacten aangesproken. Zo goed als alle vioolbouwers in Europa hebben weet van de diefstal. Ze zullen mijn instrument dan ook niet aankopen. Ik hoop dat de dief de viool viavia opnieuw bij mij bezorgd. De vinder doe ik een huisconcert cadeau.”