Dieven nemen laptops en fototoestellen mee uit school Wouter Spillebeen

17 maart 2020

21u47 0 Gent Freinetschool De Harp in de Bagattenstraat in Gent heeft in het begin van deze week dieven over de vloer gekregen. Die namen uit de verlaten klaslokalen laptops en fototoestellen mee.

De inbrekers profiteerden maandagavond of dinsdagochtend van het feit dat er niemand in de school aanwezig was. Ze doorzochten de klaslokalen en maakten waardevolle elektronica buit, waaronder ook de laptop van de directeur. De politie is op de hoogte van de inbraak en voert een onderzoek naar de gebeurtenissen.