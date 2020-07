Dieven aan de haal met fiets van gehandicapte jongeman ter waarde van 2.000 euro: “Wie doet nu zoiets?” Didier Verbaere

05 juli 2020

16u38 5 Gent Uit een garage in de Lieven Delaruyestraat in Gentbrugge werd zaterdagnacht een driewieler van een gehandicapte jongen (19) ter waarde van 2.000 euro gestolen. Het is niet de eerste inbraak in de straat. “Wie doet nu zoiets. Jordann heeft deze fiets nodig voor zijn oefeningen”, zegt papa Patrick Francis.

De jongste weken werd al meermaals ingebroken in de Lieven Delaruyestraat. Zaterdagnacht werd daar schaamteloos een orthopedische driewieler van een gehandicapte jongen uit de garage gestolen. “Jordann gebruikt die fiets thuis voor zijn oefeningen en als het mooi weer is, kan hij er af en toe eens mee buiten fietsen onder begeleiding”, zegt papa Patrick. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen kunnen zich melden bij hen of via de Facebookpagina van Patrick.