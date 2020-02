Dieter en Bart strikken Daniel Radcliffe tijdens verzamelen van 108 handtekeningen van Harry Potter-acteurs Jill Dhondt

14 februari 2020

18u22 0 Gent Bart Meese (30) en Dieter Vanderheeren (26) hebben een missie: ze Bart Meese (30) en Dieter Vanderheeren (26) hebben een missie: ze verzamelen 108 handtekeningen van acteurs uit de Harry Potter-films voor het goede doel. Intussen hebben ze 22 krabbels verzameld, met dank aan hun laatste ontmoeting met Harry Potter zelf: Daniel Radcliffe.

Bart en Dieter verzamelen de handtekeningen voor hun project ‘Road To Rowling’. Stuk voor stuk komen ze terecht in een vroege druk van ‘Harry en de Steen der Wijzen’, het eerste boek uit de Harry Potterreeks. “Dat boek bevat 107 pagina’s”, zegt Dieter. “Elke acteur krijgt twee pagina’s om haar of zijn handtekening te zetten. De allerlaatste pagina hebben we voorbehouden voor de schrijfster, J. K. Rowling.” Het boek zal na afloop van het project geveild worden, en de opbrengst overgebracht naar Make-a-Wish.

De Potterfans staan erop dat ze de acteurs persoonlijk ontmoeten wanneer ze hun handtekening zetten. Op deze manier zijn ze er zeker van dat de krabbel authentiek is. Zo ontmoetten Bart en Dieter recent dé hoofdacteur van de reeks: Daniel Radcliffe. “Zelf waren we licht gestresst want het is toch Daniel Radcliffe”, lacht Bart. “Maar de ontmoeting is zeer vlot verlopen. Hij was vrolijk, vriendelijk, en toonde interesse in ons project. Dat we ons inzetten voor het doel, vond hij zeer leuk. Hij gelooft dat het ons gaat lukken.” Bart en Dieter slaagden er zelfs in met twee handtekeningen terug naar huis te gaan. Voordat ze Daniel ontmoetren, na afloop van een toneelstuk waarin hij meespeelde, kwam het duo Helena Bonham Carter tegen in het publiek. “We mochten geen selfie nemen, maar we hebben wel haar handtekening bemachtigd. Dat betekent twee groepen namen in één klap erbij.”

Deadline: 20 jaar Harry Potter

De deadline voor het project is 16 november 2021, dan is het precies twintig jaar geleden dat het eerste boek van Harry Potter uitkwam. Bart en Dieter doen hun uiterste best om de overige handtekeningen tegen dan te verzamelen. “Eind februari komen er zes acteurs naar Brussels Comic Con”, zegt Dieter. “Wij zullen uiteraard ook aanwezig zijn, in de hoop hun krabbel te krijgen. Eind april gaan we terug naar Londen. We zouden graag Miriam Margolyes te pakken te krijgen, zij speelt professor Stronk in de films.” Door alsmaar meer handtekeningen te verzamelen hopen de fans grotere namen als Emma Watson en Robert te kunnen strikken voor hun project. “Maar dat zal voor later zijn”, lacht Dieter nog.

De avonturen van Bart en Dieter zijn op Youtube, Instagram en Facebook te volgen onder ‘Road To Rowling’.