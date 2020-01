Dieter (26) en Bart (30) verzamelen handtekeningen van Harry Potter-acteurs voor het goede doel Jill Dhondt

07 januari 2020

19u05 0 Gent Het was op café in Gent dat Dieter en Bart op het idee kwamen om 108 handtekeningen te verzamelen van acteurs uit hun favoriete film Harry Potter. Het bleef niet alleen bij woorden: ze verzamelden intussen 17 krabbels. Daartussen staan grote namen zoals Tom Felton en Matthew Lewis . “We zijn het meest opgetogen om Emma Watson, Kenneth Branagh en Gary Oldman te ontmoeten.”

Dieter Vanderheeren (26) studeerde in Gent en Bart Meese (30) bleef er plakken na zijn studies. Vanuit het idee ‘niets is onmogelijk’ bedachten ze samen het project ‘Road to Rowling’. Op twee jaar tijd wouden ze 107 handtekeningen verzamelen van grote acteurs uit de Harry Potter films. Toen ze een vroege, Engelstalige druk van het eerste Harry Potter boek ‘Harry en de Steen der Wijzen’ in handen kregen begon hun reis. “Dat boek bestaat uit 108 pagina’s”, vertelt Dieter. “Elke acteur krijgt daarin een dubbelpagina om haar of zijn handtekening te zetten en een persoonlijke boodschap achter te laten. De laatste bladzijde hebben we voorbehouden voor J. K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken.”

Het is de eerste keer dat een dergelijk project op poten wordt gezet. “We hebben er maar één gevonden die in de buurt kwam van wat wij doen. Dat was een Amerikaan die een boek over Harry Potter had laten signeren door dertig acteurs. Wij werken met een echt leesboek, en met handtekeningen van veel meer acteurs.”

Voor op schema

Dieter en Bart hebben sinds september niet minder dan 17 handtekeningen verzameld. “We wouden het jaar afronden met 15 handtekeningen maar door enkele meevallers zitten we voor op schema”, vertelt Dieter. “Daar zitten al een paar grote namen tussen waaronder Tom Felton die Draco Malfidus speelde in de film en Matthew Lewis, die de rol van Marcel Lubbermans vertolkte. Begin dit jaar ontmoeten we Daniel Radcliffe, Harry Potter zelf.”

De twee Harry Potters fans staan erop dat de handtekeningen keer op keer verzameld worden tijdens een persoonlijke ontmoeting. “We willen honderd procent zeker zijn dat zijzelf de handtekeningen gezet hebben. We leggen ook een foto en een video vast van het moment dat ze tekenen. Elke week posten we een vlog op Youtube om onze voortgang te tonen.” Het duo moet soms creatief zijn om in contact te komen met te sterren. Zo hebben ze Jamie Campbell Bower kunnen strikken toen hij een optreden gaf in Antwerpen. Anderen kwamen ze tegen nadat ze een theaterstuk speelden in Londen of op een beurs. “Velen van hen reageren verbaasd op ons project, omdat het een grote uitdaging is. Dat het voor het goede doel is vinden ze allemaal heel tof.”

Uit eigen zak

De Harry Potter fanaten betalen elke cent voor het project uit eigen zak. “Voor een foto of handtekening hebben we geen budget. Een krabbel van Tom Felton kost gemakkelijk tussen de 70 en de 80 euro, Matthew Lewis vraagt snel 50 euro, Evanna Lynch tussen de 30 en de 40. Moesten we de 108 handtekeningen zelf moeten betalen komen we er niet, we vragen daarom om het voor niets te doen. Omdat het voor het goede doel is gaan de acteurs daarmee akkoord.” Wanneer het boek gevuld is zullen Dieter en Bart het boek veilen in Londen. De volledige opbrengst daarvan gaat naar Make-A-Wish Vlaanderen.

De streefdatum voor hun project is 16 november 2021. “Dan is het 20 jaar geleden dat de eerste film uitkwam. Het zou leuk zijn als we ons project tegen dan kunnen voltooien. Het zal zeker een hele uitdaging worden, we zullen naar heel wat plakken moeten reizen. Iemand zoals Emma Watson, Robert Pattinson of J. K. Rowling zit niet thuis te wachten op ons. Maar we geloven erin!”

Het project Road to Rowling kan gevolgd worden op Youtube, Facebook, Instagram en de website.