Dierenwelzijn tijdens de hittegolf: “Asfalt te heet om te gaan wandelen met honden” Wietske Vos

08 augustus 2020

17u09 0 Gent Niet alleen mensen, ook dieren hebben het lastig als het warm is. In Brugge overleefde een hondje een verblijf van een uur in een warme auto niet. Hoe past het Dierenasiel Gent zijn verzorgingsroutine voor de dieren aan met deze temperaturen?

Ook voor dieren is een hittegolf vermoeiend en gevaarlijk. Als baasje zorgt u er best voor dat uw huisdier steeds schaduw of ventilatie kan opzoeken, dat het steeds vers drinkwater heeft en dat er eventueel een waterplek is om te baden. Meer tips om de warmte voor uw hond, kat of paard draaglijker te maken zijn te vinden in de folder van de dienst Dierenwelzijn.

Het Dierenasiel Gent vangt momenteel een 35-tal honden en meer dan 100 poezen op. “Het hete weer heeft voor ons heel wat gevolgen”, aldus Marie-Claire de Taeye, vaste medewerker van het asiel. “Onze wandelclub, waar mensen uit de buurt lid van kunnen worden om met de honden te gaan wandelen, is momenteel gesloten omwille van de warmte. Hier in de buurt (Noorderlaan, aan de Watersportbaan, red.) wandel je vooral op asfalt, dat nu te heet wordt voor de hondenpootjes, en zijn er bijna geen schaduwrijke plekken. Dat maakt dat het nu te warm is om te wandelen.”

Om het voor de honden toch toch draaglijk te houden, zorgen de medewerkers van het dierenasiel ervoor dat het binnengedeelte van de hokken zo koel mogelijk blijft. “Het lukt om de temperatuur hier binnen meestal rond de 20°C te houden, al loopt het op het warmste moment wel op tot 25°C. Dit lukt dankzij een afzuigsysteem dat de warme lucht afvoert”, vertelt De Taeye. (Lees verder onder de video van hond Max).



Plonsbadje

Voor de beweging van de dieren is er de grote losloopweide en… het plonsbadje. De Taeye: “Elke hond mag zich elke dag een kwartier lang uitleven in een plonsbadje op de weide. Ze vinden dat heel fijn, maar ze gaan toch al snel zelf weer aan de poort staan omdat ze het te warm hebben. De weide ligt immers een deel van de dag in de zon. De honden voelen zelf dat het binnen beter is, al heb je er altijd bij die zelfs in deze hitte de zonnestralen opzoeken.” (lacht)

Voor de poezen is het een minder makkelijk verhaal. De Taeye: “Ook de poezen hebben een vrij groot buitengedeelte tot hun beschikking, maar een deel van de dag is het daar te warm voor hen. De meeste dieren die momenteel bij ons zijn, zijn redelijk wild en zitten liever af te zien in de hitte dan dat ze terug naar binnen bij de mensen komen. Om deze dieren tegen de hitte te beschermen, houden we ze nu zoveel mogelijk binnen, zeker op de warmste momenten van de dag.” In het poezenverblijf dekken de medewerkers momenteel ook de ruiten af met doeken en zetten ze extra blazers neer.