Dierenrechtenactivisten protesteren bij biotechbedrijf na gruwelbeelden uit Hamburg SVM

24 oktober 2019

16u28

Bron: Belga 2 Gent Dierenrechtenactivisten manifesteren aan de gebouwen van het Gentse biotechbedrijf Argenx. Ze vragen om de onmiddellijke stopzetting van alle dierproeven, nadat gruwelbeelden zijn opgedoken uit een Duits laboratorium. Argenx verklaart dat het op dit ogenblik geen dierproeven laat uitvoeren door het bedrijf.

Enkele tientallen activisten van de organisaties Animal Rights en Bite Back namen vandaag plaats aan de gebouwen van Argenx in Industriepark-Zwijnaarde. Ze hielden affiches op met beelden van aapjes, poezen en andere dieren die aan proeven zijn onderworpen.

Het bedrijf in kwestie had al eerder aangegeven verbijsterd te zijn over de beelden en omschrijft de toestanden als onaanvaardbaar. "We nemen dit voorval heel ernstig", herhaalt een woordvoerder. "We vernamen dat de Duitse autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld. We volgen actief het lopende onderzoek." Het bedrijf geeft wel aan "dat er bij LPT in Hamburg geen actieve testen lopen met Argenx-producten en dat er ook geen verdere plannen zijn voor nieuwe dierproeven".

Dat antwoord volstaat niet voor de activisten. "Animal Rights is erg teleurgesteld in de reactie die de farmabedrijven in de media gaven", zegt Jen Hochmuth van Animal Rights. "Daarmee tonen ze dat ze op geen enkel moment rekening houden met de angst, pijn en stress van de dieren."

De activisten wijzen op alternatieven voor dierproeven. “De regels over verplichte dierproeven dateren uit de jaren zestig. Ze zouden moeten vervangen worden door nieuwe wetgeving.”