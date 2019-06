Dierenasiel verhuist in feestelijke stoet met praalwagen en honden Sabine Van Damme

18 juni 2019

10u06 100 Gent Het dierenasiel van Gent kan – éindelijk – verhuizen. Komende zaterdag 22 juni gebeurt dat met een feestelijke optocht van zo’n 4 kilometer, al verkast het gros van de dieren deze week al.

Geen dierenadopties deze week in Gent, want het asiel verkeert helemaal in verhuismodus. Eindelijk. Al sinds 1921 huist het asiel in het gebouwtje dat in het Citadelpark werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1913. En dat gebouw is tot op de draad versleten. Omdat het beschermd is, mocht er ook nauwelijks aan gewerkt worden. De doordringende stank van uitwerpselen van de dieren gaat er wellicht nooit meer uit.

Heel lang werd er gepalaverd over een al dan niet verhuis van het asiel, tot een inspectie ertoe leidde dat er enkel nog een tijdelijke exploitatievergunning werd gegeven. Toen schoot de stad alsnog in actie, met als resultaat een nagelnieuw en hypermodern asiel langs de Watersportbaan, grotendeels betaald door de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming zelf.

Honden en katten lopen nooit meer in elkaars weg

Komende zaterdag is er dan eindelijk de grote verhuis. Die gebeurt met een feestelijke optocht van het Citadelpark naar de Watersportbaan, zo’n 4 kilometer, compleet met een praalwagen, de hondenbrigade van de politie en enkele honden van het asiel zelf. Het gros van de dieren – een 40-tal honden en een 70-tal katten – verhuist echter al in de loop van deze week. Het wordt aanpassen voor de beestjes: kraaknette, ruime hokken, losloopweides en speelruimte. Honden en katten hoeven elkaar daar ook nooit meer te zien – de ene wonen boven, de andere beneden. Er is een consultatieruimte voor een dierenarts, en plaats voor stagiairs. En eens de voetgangers- en fietsersbrug over de Watersportbaan er zal liggen, is de Blaarmeersen als ideaal wandelgebied echt vlakbij.

Iedereen is welkom op de feestelijke verhuisstoet, nu zaterdag om 13 uur aan het asiel in het Citadelpark.